Denn, vergleicht man die Wünsche mit jenen, die die Queen für ihre andere Schwieger-Enkelin, Herzogin Catherine, am 9. Januar übrig hatte, fällt auf: Genau das Gleiche gab es auch für Kate. «A very Happy Birthday». Zugegeben, dazu postete der Palast noch das eine oder andere Foto zusätzlich. Aber so ehrlich darf man jetzt sein: Kate ist auch schon länger dabei. Und so viele gemeinsame Bilder der Queen mit Meghan gibt es wirklich nicht. Mussten wir selber auch schon feststellen. Ausserdem gab es für Meghan dafür noch ein Torten- sowie ein Ballon-Emoji.