Dass er sich so etwas leisten kann, liegt an seinem unternehmerischen Spürsinn. Damit verdient sich Thomas Flohr eine goldene Nase. Das Wirtschaftsmagazin «Forbes» schätzt sein Vermögen 2018 auf rund 2,4 Milliarden Franken. Das Erfolgsrezept des in Erlenbach am Zürichsee aufgewachsenen Unternehmers ist ein denkbar simples, wie er in einem Firmenvideo offenbart. «Ehrlichkeit und Geradlinigkeit bringen dich im Leben am weitesten. Du musst deine Versprechen immer halten.»