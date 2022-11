Mutter Queen Elizabeth II. (†96) und vor allem Papa Prinz Philip (†99) legten viel Wert darauf, dass King Charles III. (73) so normal wie irgendwie möglich aufwächst. Das galt für die häusliche Erziehung, wie auch für die schulische. Darum wiesen sie den Direktor des schottischen Gordonstoun-Internat, welches Charles 1962 besuchte, an, ihren Sporss wie alle anderen Schüler zu behandeln. In der Dokumentation «Charles: Our New King» erinnert sich Mitschüler John Stonborough an die ersten Tage des Thronfolgers im Internat. «Uns allen wurde gesagt, er solle einfach wie alle anderen behandelt werden», das sei aber ein Fehler gewesen. Mit der Ankunft von Charles hätte man die Regeln in Gordonstoun verschärft, denn «er war nicht jeder andere, richtig? Er wird König von England» so Charles' ehemaliger Schulkollege.