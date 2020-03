Es gibt diese berühmten «aber»-Menschen. Das geht dann so: «Ich habe nichts gegen X oder Y, aber ...». «Eigentlich» ist auch eines dieser Wörter. Aktuell tappt Donald Trump (mal wieder?) in diese Falle. Ein Feuer an Eloquenz erwärmt uns aktuell via Twitter das Herz. Im Prinzip hat der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika aktuell alle Hände voll zu tun. Die Corona-Krise fegt mit voller Wucht durchs Land.