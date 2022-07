Es sei ihm eine Ehre, heute hier sein zu dürfen, erklärte Prinz Harry. Er habe über die Jahre hinweg viele Familienmitglieder Nelson Mandelas (1918-2013) getroffen und spreche daher mit Demut zu der UN-Vollversammlung. Er wisse, «wie viel der Mann, den sie geliebt haben, so vielen [Menschen] bedeutet». Der Inhalt seiner Rede hatte viel Gewicht, so sprach er unter anderem auch über den Klimawandel, die Corona-Pandemie, die Verbreitung von Fehlinformationen, den Krieg in der Ukraine und auch das Kippen des verfassungsmässigen Abtreibungsrechts in den USA. «Wir alle sind Zeugen eines globalen Angriffs auf die Demokratie und die Freiheit» und damit auf das, wofür Mandela stand.