Nach Queen-Angriff: Kate und William haben Angst

Mit Hilfe einer Strickleiter und mit einer Armbrust bewaffnet, versuchte am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags ein Mann über die Mauern von Schloss Windsor zu klettern und Queen Elizabeth II. zu ermorden. Die Tat kündigte der 19-Jährige in einem Video-Clip an, worin er auch seine Beweggründe erklärt. Er wolle sich für für das Massaker von Amritsar im Jahre 1919 rächen. Damals hatten britische Truppen in der indischen Stadt Amritsar das Feuer auf Demonstranten eröffnet und hunderte Menschen getötet. «Es tut mir leid. Es tut mir leid, was ich getan habe und was ich tun werde», sagt der mutmassliche Täter in schwarz gehüllt und mit einer Armbrust in den Händen.