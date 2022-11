Diese Frau weicht nicht von Herzogin Kates Seite

Traumjob trotz Durchschnitts-Lohn

Reich wird Natalie Barrows als Privatsekretärin von Herzogin Kate allerdings nicht: Sie soll rund 4'000 Euro verdienen. Trotzdem beneiden sie wohl viele um ihren Job. So sagt eine anonyme Quelle: «Viele junge Frauen, gerade aus der englischen Oberschicht, würden sehr gerne so einen Job an der Seite der zukünftigen Königin haben.» Die Arbeit am Hof verspreche schliesslich Prestige und Einfluss.