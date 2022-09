Prinzessin Gabriella hat wieder Coiffeuse gespielt

Bereits vor rund einem Jahr sorgte die kleine Prinzessin mit einer eigenwilligen Frisur für aufsehen. Damals hat sie an ihrem Pony herumgeschnippelt. Als sie dann zusammen mit Zwillingsbruder Jacques und Vater Fürst Albert II. (64) Charlène in Südafrika besuchte, versuchte sich diese in Schadensbegrenzung. Herausgekommen ist ein in der Mitte spitz zulaufender Pony, der schon bald Kult-Status genoss.