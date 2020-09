Nur Königin Máximas Auftritt ist prunkvoll wie immer

Hunderte Fans säumen normalerweise die Strassen von Den Haag am Prinsjesdag, am dritten Dienstag im September. Dann eröffnet König Willem-Alexander, 53, begleitet von Königin Máxima, 49, jeweils das neue Parlamentsjahr. Seit dem 18. Jahrhundert ist dieser Prinzentag einer der beliebtesten Feiertage in den Niederlanden. Und einer der prunkvollsten.