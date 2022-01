Auch dass die Königin von England Früchte nicht einfach so in sich hineinschlingt, auch nicht hinter verschlossenen Türen, versteht sich fast schon von selbst. Doch die Art und Weise, wie Queen Elizabeth II. ihre Bananen isst, lässt schon aufhorchen. Die Monarchin schält und isst die krumme Frucht nämlich nicht von Hand, sondern mit Messer und Gabel, wie Darren McGrady ausplaudert. Wie das gehen soll? Die Queen schneidet den Ober- und Unterteil ab, dann schält sie die Banane mit dem Besteck, danach wird sie in mundgerechte Stücke zerteilt und verspeist.