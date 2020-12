Patricia Earl lebt selbst in der Nähe von Sandringham, in dem kleinen Dorf Dersingham in der Grafschaft von Norfolk. Die letzten 14 Jahre diente sie Elizabeth auf deren Landsitz als oberste Haushälterin. Sie selbst hält sich – ganz britisch – vornehm zurück, was ihren abrupten Abgang betrifft. Der Buckingham Palast betont allerdings, dass dieser «völlig einvernehmlich» erfolgt sei.