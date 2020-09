Ein Blick in die Historie des englischen Königshauses zeigt: Fast alle Vorzeige-Frauen zerbrachen am Druck, der dieser Posten mit sich bringt. Oder schossen sich, wie Fergie & Co., durch unrühmliches Verhalten ins Abseits. Am schlimmsten erwischte es Lady Diana. Lange liess sich die Prinzessin der Herzen nicht in die Karten blicken. Doch als sie medial Einblick in die dunkelsten Winkel ihrer Seele gab, war das Mitleid mit der Stil-Ikone gross. Die Geschichte ging aus, wie traurige Held(inn)en-Geschichten fast immer ausgehen: Trennung, Trübsal, früher Tod.