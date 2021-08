Denn Alberts Ankündigung des Besuches in Südafrika konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sein letzter öffentlich bekannter Besuch bei der Fürstin bereits lange Monate zurückliegt. Zu Beginn ihres Aufenthaltes war der Fürst bei seiner Frau – danach war er zwar an den Olympischen Spielen in Tokio, einen Besuch in Südafrika aber legte er nicht mehr ein. Bereits im Juli hatte Charlène gegenüber «Channel24» gesagt, dass ihre Familie plane, sie in Südafrika zu besuchen. Aufgrund der Corona-Restriktionen sei das aber «nicht so einfach».