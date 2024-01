Seit mehr als 20 Jahren lebt Prinz Andrew (63) mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (64) in der Royal Lodge, einem herrschaftlichen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor. Doch wegen seiner Verwicklung in den berüchtigten Epstein-Skandal musste der in Ungnade gefallene Sohn von Queen Elizabeth II. (†96) schon mehrfach um sein Anwesen bangen. Nach dem Rücktritt des 63-Jährigen von allen öffentlichen Ämtern soll König Charles III. (75) ihn angewiesen haben, die Royal Lodge zu räumen – doch Prinz Andrew weigert sich bislang. Und er könnte damit durchkommen.