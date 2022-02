Prinz Charles macht Ski-Ferien in der Schweiz

Prinz Charles (73) hat das vergangene Wochenende offenbar in den Ski-Ferien in der Schweiz verbracht. Das berichtet die britische «Daily Mail». Demnach soll er in den Schweizer Ferienort Klosters gereist sein. Wie eine nicht näher benannte Quelle erklärte, sei Charles in der vergangenen Woche von der Arbeit freigestellt worden. Nach seiner Corona-Infektion habe er jedoch «einige Tage geopfert, um die Arbeit nachzuholen». Deshalb habe er seinen Aufenthalt in der Schweiz «verkürzt».