Am 2. Juni 2022 feiert Queen Elizabeth II., 95, ihr Platin-Jubiläum. Bullen findet: «Das Jubiläum wäre die perfekte Möglichkeit, weil Harry und Meghan so gleichzeitig auch ihre Unterstützung für die Queen demonstrieren.» Es sei ein grandioser Moment für die Familie, weil sie nach so langer Zeit alle zusammen sein werden und sich der Queen zuliebe zusammenreissen müssen. Für die kleine Lilibet wäre es auf jeden Fall wünschenswert, dass Harry und Charles ihre Differenzen endlich beseitigen könnten und sie zu ihrem Grossvater eine liebevolle Beziehung aufbauen dürfte.