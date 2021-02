Prinz Edward sprach im Rahmen des «Duke of Edinburgh programme», das sein Vater Prinz Philip vor 65 Jahren ins Leben gerufen hat. Es soll Schülerinnen und Schülern helfen, ihr Potenzial zu entwickeln und ihre Talente und Fähigkeiten zu entdecken. Ein solches Programm sei in diesen Zeiten wichtiger denn je. «Bei so vielen Schülern wurde die Schulkarriere komplett gestört und ins Chaos gestürzt.» Die ausserschulischen Aktivitäten würden ihnen einen Fokus und ein Ziel geben.