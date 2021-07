Prinz Felix von Dänemark ist frisch verliebt

Ab August steht den Frischverliebten bereits eine erste Bewährungsprobe bevor. Dann beginnt Prinz Felix seine Leutnant-Ausbildung bei der Armee in Slagelse im Südwesten der dänischen Hauptinsel Seeland. Dieselbe Ausbildung hat bereits Felix' älterer Bruder Nikolai, 21, angefangen, jedoch nach zwei Monaten wieder abgebrochen. Felix meint jedoch: «Dass mein Bruder nicht dort geblieben ist, schreckt mich nicht ab, ich bin fest entschlossen, es zu tun.» Was er nach dem einjährigen Militärdienst tun will, lässt der junge Prinz noch offen.