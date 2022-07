Prinz George begeistert beim Ausflug zum Wimbledon-Finale

Prinz George (8) war mit seinem Vater Prinz William (40) schon im Fussballstadion zu sehen. Am heutigen Sonntag (10. Juli) machen die Royals einen Ausflug zum Tennis. Der Achtjährige begleitet seine Eltern zum Herrenfinale in Wimbledon, in dem Novak Djokovic (35) und Nick Kyrgios (27) auf dem Centre Court aufeinandertreffen. Prinz George trägt dabei einen dunkelblauen Anzug mit blau-weiss-gestreifter Krawatte zum weissen Hemd. Laut «The Sun» wurde er begeistert empfangen. Es soll sein erster Besuch in Wimbledon sein.