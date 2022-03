Prinz George mausert sich zum Top-Thronfolger

Blond, herzig und charmant – so kennt man Prinz George (8). Der Spross von Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) steht an dritter Stelle in der britischen Thronfolge und wächst laut einem Insider prächtig in die Rolle des zukünftigen Königs von England hinein, wie «Us Weekly» berichtet. Wie die Quelle preisgibt, habe Klein-Georgies Selbstbewusstsein einen enormen Sprung gemacht.