Sie mussten lange auf ihr Glück warten

Aber wieso haben Prinz Gustav und Prinzessin Carina so lange gewartet, bis sie sich den Kinderwunsch erfüllten? Immerhin sind die beiden bereits seit 19 Jahren ein Paar. Eine Klausel im Testament von Gustavs Grossvater legte dem Paar jahrelang Steine in den Weg. Kurz bevor der zweite Weltkrieg ausbrach, verfasste Prinz Gustav Albrecht seinen letzten Willen, in dem er festhielt, dass er sein gesamtes Vermögen von rund 500 Millionen Franken sowie das Schloss Berleburg in Nordrhein-Westfalen seinem 1939 noch ungeborenen Enkelsohn vermache. Doch die Sache hatte einen Haken. Der Grossvater knüpfte die Auszahlung des Erbes an eine Bedingung: Gustavs zukünftige müsse eine «arische, adelige und protestantische» Frau sein.