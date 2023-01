Das sind Prinz Harrys brisanteste Aussagen seiner TV-Interviews

Der Tod seiner Mutter Diana

Natürlich sprach Harry auch über seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (†36), das war zu erwarten. Gegenüber dem britischen TV-Sender äussert er in diesem Kontext grossen Respekt gegenüber seinem Vater, denn für diesen müsse es sehr schwer gewesen sein, seinen Söhnen die Nachricht vom Tod der Mutter zu überbringen. «Wenn ich an die Zeit zurückdenke, als ich 12 Jahre alt war und auf diesem Bett auf Schloss Balmoral sass, versetze ich mich in diesen Moment zurück und versuche, mich so gut wie möglich zu erinnern. Wie mein Vater im Morgenmantel hereinkam und mir die Nachricht mitteilte. Erst jetzt, als ich das Buch schrieb, dachte ich wirklich darüber nach, wie viele Stunden er wach gewesen war. Und das Mitgefühl, das ich als Elternteil für ihn habe. Er musste viele, viele Stunden damit zubringen, Freunde von ihm zu Rat zu ziehen und zu überlegen: ‹Wie zur Hölle bringe ich das meinen beiden Söhnen bei?›», so Prinz Harry. Weiter sagte er, dass er niemals in dieser Lage sein wolle und nicht auch wünsche, dass sich die Geschichte nicht wiederhole. Er möchte kein alleinerziehender Vater sein oder seine Kinder ohne Mutter oder Vater aufwachsen lassen müssen, so Harry.