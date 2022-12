Meghan erklärt später in der Doku: «Ich glaube, es ist in Beziehungen oft so, dass, wenn sich ein Mann in eine Frau verliebt, seine Freunde dann sagen: ‹Oh nein, er hat sich verändert. Ich sehe ihn kaum mehr, ständig ist er mit ihr zusammen. › Und geben ihr die Schuld. Sie sind wütend auf sie, weil sie ihn weggenommen hat.» So sei das «auf dem Land, in der Grossstadt oder in der Royal Family», so Meghan. «Er hätte sich doch gar nicht so zu mir hingezogen gefühlt, wäre er nicht schon auf seinem eigenen Weg gewesen. Die meisten müssen irgendwem die Schuld geben, um ihre Gefühle zu beruhigen und weil sich was ändert, das sich nicht gut anfühlt. Und wenn man mir die Schuld geben kann, hat man selbst keine Schuld.»