Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) stehen möglicherweise bald vor den Trümmern ihrer Existenz in den USA. Laut Royal-Experte Tom Quinn verliert das Leben fernab der Heimat für Harry zunehmend an Reiz. «Während seiner ersten sechs Monate in den Staaten fand Harry alles neu und aufregend. Aber der Glamour-Faktor hat sich definitiv abgenutzt», sagt Quinn gegenüber dem «Mirror».