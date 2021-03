Prinz Harry hat einen neuen Job

Doch auch Harry selbst meldet sich auf der Firmenwebseite zu Wort und erklärt, warum er sich dem Unternehmen anschliesst. «Zunächst einmal: Ich bin höchsterfreut, dem BetterUp-Team und der Community beizutreten. Danke, dass ihr mich aufnehmt», so der Prinz gewohnt höflich. Er sei überzeugt davon, dass «mentale Fitness» der Schlüssel dafür sei, «Potenzial und Gelegenheiten in uns aufzurufen, von denen wir keine Ahnung hatten, dass sie in uns schlummern.»