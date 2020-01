Prinz Harry leidet in Kanada

Aktuell aber scheint der Plan nicht aufzugehen. Dies verrät Nacho Figueras. Der 42-Jährige ist ein enger Freund von Harry, war als solcher sogar an der Hochzeit des Herzogs und der Herzogin von Sussex dabei. In einer Dokumentation des Fernsehsenders «ABC» erzählt der Polospieler nun, wie es den Ex-Hoheiten so geht. Und er hat wenig Gutes zu berichten.