Harrys Verbundenheit mit Diana wurzelt tief. Der jüngste Spross zeigt wie schon seine Mutter viel Empathie, er verstösst gern und oft gegen Richtlinien – vor allem in jungen Jahren. In einem Interview erinnerte sich Harry: «Sie lebte durch uns. Ihre kindliche Seite kam so richtig raus, wenn sie bei uns war. Sie war ein Kind, durch und durch. Dieses verrückte Lachen ist immer noch in meinen Ohren. Sie war eines der ungezogensten Elternteile überhaupt. Sie schmuggelte Süssigkeiten in unseren Socken in die Schule.»