Prinz Harry sieht Rot und zeigts schwarz-weiss

Gerade zurück aus London, zeigt sich Prinz Harry (40) in seiner Wahlheimat Kalifornien trotzig. Kein Wunder, war er doch schon wieder erfolglos vor Gericht. Es geht um Geld und darum, wer selbiges locker macht für die Sicherheit von Harry, Meghan (43) und deren Kindern, wenn die in Papas Heimat England weilen. Wohl oder übel muss Harry selber für seine Sicherheit blechen. Das ärgert ihn und das zeigt er der ganzen Welt. Mit einem Schwarz-Weiss-Bild auf dem er und seine Kids Archie (6) und Lilibet (3) der Welt den Rücken kehren. Ob und was das zu bedeuten hat, darüber streiten Blick-Royal-Expertin Flavia Schlittler und der Königshaus-Kenner der Schweizer Illustrierten. Ausserdem gehts diese Woche um eine royale Schaufel, einen Thronfolger, der seine Handynummer herausrückt – und den Jura-Besuch von Prinz Edward (61) und Herzogin Sophie (60).