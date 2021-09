Prinz Harry trägt Holz – Meghan protzt mit Gold

Dabei hat Herzogin Meghan nicht einmal den geschichtsträchtigsten Verlobungsring nicht gekriegt – der von Lady Diana schmückt nämlich den Finger von Herzogin Kate, 39. Also musste eine Sonderanfertigung von Cleave and Company, dem Hausjuwelier des Königshauses, her. Ein Stückchen Diana ist beim Ring trotzdem enthalten – er wurde nämlich aus einem Schmuckstück von Harrys verstorbener Mutter gefertigt.