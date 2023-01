Zieht Prinz Harry nun Bruder William in den Dreck?

Harry schiesst auch gegen Prinzessin Kate

In seinem Buch soll es allerdings nicht nur um das inzwischen schwierige Verhältnis zwischen Prinz Harry und Prinz William gehen – das lässt der Titel bereits vermuten, denn Harry fühlte sich offensichtlich sein ganzes Leben lang nur als Ersatz für seinen Bruder, der inzwischen an erster Stelle in der Thronfolge steht. Aber auch Harrys Schwägerin, Prinzessin Kate (40) soll in «Spare» angegriffen werden – inwiefern bleibt jedoch abzuwarten. Bekannt ist allerdings, dass das Verhältnis zwischen Kate und Meghan schon während der Zeit der Sussexes als aktive Royals nicht das Beste war. Wird Harry in seinen Memoiren Kate die Schuld dafür geben? Seine Ehefrau wird er dafür wohl kaum verantwortlich machen.