Bekommen Prinz Harry und Meghan kalte Füsse?

Schon mit dem grossen Interview, welches Harry und Meghan bei Oprah Winfrey gaben, kurz nachdem sie vor über zwei Jahren als Senior Royals zurücktraten und in die USA zogen, lösten sie eine Welle der Empörung im britischen Königshaus aus. Das Verhältnis zwischen Harry und seiner Familie verschlechterte sich zunehmend. Dann kündigte das Paar einen Podcast auf Spotify an und eine Dokumentation bei Netflix. Ausserdem versprach Harry weitere Enthüllungen in seinen Memoiren, die ebenfalls in diesem Jahr in den Verkauf kommen sollten. Aber dann starb Queen Elizabeth II. (†96) und plötzlich wurde es ruhig um Harry und Meghan.