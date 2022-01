Dass Harry und Meghan in der Gegend, also in Montecito bleiben wollen, ist offenbar klar. Die Sussexes schätzen den Nobelort nicht nur wegen der Sicherheit und der Privatsphäre, sondern auch wegen ihren Freunden, wie Oprah Winfrey, 67 oder Ellen DeGeneres, 63, die ebenfalls schicke Häuser in der näheren Umgebung besitzen.