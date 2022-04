Prinz Harry will nicht zur Krönung von Prinz Charles kommen

Schmerzliche Erinnerungen in der Westminster Abbey

So schockiert, dass er laut der Autorin des Enthüllungsbuches «The Palace Papers», Tina Brown, nun angekündigt haben soll, nicht zur Krönung seines Vaters zu erscheinen, sollte diese in der Westminster Abbey stattfinden, wie auch die britische Boulevardzeitung «The Sun» berichtet. Aber was passt Harry an der Westminster Abbey nicht?