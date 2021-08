Prinz Harrys peinlicher Anruf bei den Obamas

«Harry und Meghan droht der Absturz in die Bedeutungslosigkeit», mahnt Filmemacher Nick Bullen in der englischen Zeitung «Daily Mail». Und weiter: «Es mag noch weit weg sein, aber es wird passieren. Was ist in zehn Jahren mit Harry und Meghan? Werden sie die gleichen Stars sein, die sie jetzt sind? Einige Historiker haben vorausgesagt, dass dies hochgradig unwahrscheinlich ist», so Nick Bullen. Seine Vermutung untermauert er mit einem Schicksal aus Harry engem Familienkreis. Sein Ururgrossonkel König Edward VIII (1884 - 1972) gab im Jahr 1936 den englischen Thron auf, um die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson (1896 - 1986) heiraten zu können. Daraufhin interessierte man sich kaum mehr für den einstigen König, Edward und Wallis Simpson wurden an Dinner-Partys zu «unwichtigen Gästen».