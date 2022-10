Was bedeutet der Titelentzug für Prinz Nikolai und Prinz Felix von Dänemark?

Auch wenn ihnen also der Prinzentitel genommen wird, ihr gutes Aussehen werden sie wohl noch für eine Weile behalten, weshalb sie nicht zwangsweise darauf angewiesen sind, Prinzen zu sein – auch wenn sich ein solcher Titel natürlich gut verkauft. Vor allem Nikolai hat sich in der Modewelt schon einen Namen gemacht, lief an der Londoner Fashion Week für Burberry, begeisterte an der Pariser Fashion Week auf dem Laufsteg und zierte das Cover der skandinavischen «Vogue».