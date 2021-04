Prinz Philip: Britische Armee würdigt ihn mit Salutschüssen

Der Ehemann der Queen hatte ein Faible fürs Militär. Er wurde im Royal Naval College in Dartmouth ausgebildet und war Träger unterschiedlicher militärischer Höchstränge: Lord High Admiral des Vereinigten Königreichs, Admiral of the Fleet (Grossadmiral) der Royal Navy (Königliche Marine), Field Marshal (Feldmarschall, oberster General) der British Army (Landstreitkräfte) und Marshal of the Royal Air Force (Luftmarschall der Königlichen Luftwaffe). Auf letzteren Titel war er besonders stolz, denn er hatte selbst die Pilotenlizenz erworben.