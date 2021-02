Prinz Philip muss weiterhin im Spital bleiben

Dass Prinz Charles, 72, allerdings den weiten Weg von seinem Landsitz Highgrove in Gloucestershire ins King Edward VII Hospital in London auf sich nahm, nur um seinen Vater für 30 Minuten zu besuchen, sorgte beim Volk für Verunsicherung. Zudem soll Prinz Charles Tränen in den Augen gehabt haben, als er das Krankenhaus verliess. Auch dass Krankenbesuche wegen der Corona-Pandemie nur unter «besonderen Umständen» erlaubt sind, liess nichts Gutes vermuten.