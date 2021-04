Prinz Philips Sarg wurde vor über 30 Jahren angefertigt

«Das ist nicht etwas, das man einfach an einem Tag oder in ein paar Stunden fertigen kann», erklärte Leverton. «Wir hatten das Gefühl, dass es wichtig sei, ihn verfügbar zu haben.» Was den Sarg von Prinz Philip ausserdem so besonders macht? Er ist mit Blei ausgekleidet, um den Körper des Verstorbenen länger konservieren zu können. Eines Tages wird der Prinzgemahl seine letzte Ruhestätte neben Queen Elizabeth II. in der royalen Gedächtniskapelle finden. Auch König George V. (1865-1936), der Vater der Monarchin, ist dort beigesetzt.