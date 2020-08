Prinz Sverre Magnus von Norwegen wird konfirmiert

Immerhin muss Prinz Sverre Magnus nicht ganz auf alle verzichten. So ist auch seine Grossmutter, Königin Sonja, 83, Patin, und dürfte an der Feier teilnehmen. Gleich wie sein Onkel Espen Høiby und zwei Freunde des Hauses, Björn Steinsland und Marianne Gjellestad. Und natürlich darf der junge Prinz an seinem grossen Tag auch ganz auf die Unterstützung seiner eigenen Familie zählen, der Eltern Mette-Marit und Haakon, der Schwester Ingrid Alexandra und wohl auch des Halbruders Marius Borg Høiby.