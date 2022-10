Wie der Vater, so nicht der Sohn

Warum Prinz William ein anderer Prince of Wales wird als Charles

Vom Prince of Wales zum König von England und vom Duke of Cambridge zum Prince of Wales – diese Veränderungen gab es in der Hierarchie im britischen Königshaus nach dem Tod der Queen. William wird aber nur den Titel seines Vaters erben, genauso handeln will er nicht in allen Belangen.