Besuch im Obdachlosenheim mit Diana

Auf dem Cover der neuesten Ausgabe posiert der Thronfolger nun selbst in voller Arbeitsmontur, bestehend aus legerer Jeans, Hemd, roter Weste und Cap. Zudem hat William selbst einen Beitrag für das Magazin verfasst, in dem er auch an die soziale und wohltätige Arbeit seiner Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) erinnert. «Ich war elf, als ich mit meiner Mutter zum ersten Mal ein Obdachlosenheim besucht habe», schreibt William sowohl in dem Beitrag als auch auf Instagram.