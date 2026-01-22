Prinz William kündigt ersten offiziellen Besuch in Saudi-Arabien an

Besuch in der Nachbarschaft

Für William ist es zwar die erste offizielle Reise nach Saudi–Arabien, die Region kennt er jedoch bereits. Der Thronfolger besuchte in der Vergangenheit die benachbarten Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Oman. Sein letzter Aufenthalt im Nahen Osten liegt gut drei Jahre zurück: 2023 reiste er nach Kuwait, um nach dem Tod von Scheich Nawaf Al Ahmad Al Sabah sein Beileid zu bekunden.