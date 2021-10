Prinz William plötzlich ganz modemutig

Die Cambridges waren in allerbester Gesellschaft, als sie am Sonntagabend in London alle Blicke auf sich zogen: Ed Sheeran war da, Coldplay auch. Aber alles Nebensache. Denn die Paparazzi hatten nur Augen für den künftigen Regenten der Briten. Der sonst eher konservativ gekleidete 39-Jährige überraschte in einem Sakko aus Samt. Und das noch dazu in grün! Sichtlich stolz auf den ungewohnten Modemut ihres Mannes war Kate. Die stilsichere 39-Jährige erschien in einem zehn Jahre alten Kleid, das sie 2011 bei einem Staatsbesuch in den USA getragen hatte. Denn der Dress-Code gab vor, einen Fummel aus dem Schrank zu ziehen, den man mindestens einmal davor getragen hat.