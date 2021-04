Prinz William sagt Auftritt bei den BAFTA Awards ab

Prinz William, 38, hat nach dem Tod seines Grossvaters Prinz Philip (1921-2021) seinen Auftritt bei den BAFTA Awards, die am 10. und 11. April stattfinden, abgesagt. Laut dem US-Portal «Variety» erklärte die British Academy of Film and Television Arts in einem Statement: «Angesichts des Todes des Herzogs von Edinburgh wird der Herzog von Cambridge an diesem Wochenende nicht mehr Teil des BAFTA-Programms sein. Unsere Gedanken sind bei der königlichen Familie, der wir hiermit unser tiefstes Mitgefühl aussprechen.»