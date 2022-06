Prinz William trauert um Deborah James

Es überrascht daher nicht, dass ausgerechnet der Duke of Cambridge in besonders grosser Trauer über das Ableben von Deborah James ist. Seiner Betroffenheit verlieh er nun in einem Twitter-Post Ausdruck. «Wir sind sehr traurig, die herzzerreissende Nachricht über Dame Deborah zu hören. Unsere Gedanken sind bei ihren Kindern, ihrer Familie und ihren Angehörigen. Deborah war eine inspirierende und unbeugsam mutige Frau, deren Vermächtnis weiterleben wird.»