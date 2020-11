Prinz William verheimlichte Corona-Infektion

Das britische Volk war in Sorge: Ende März steckte sich Prinz Charles, 70, mit dem Coronavirus an, anfangs April musste Premierminister Boris Johnson, 56, wegen Covid-19 gar ins Spital eingeliefert werden. Umso wohltuender war es, dass sich Prinz William, 38, während des Lockdowns regelmässig aus der Quarantäne meldete und etwa per Videocall an einem Bingo-Abend mit Senioren teilnahm.