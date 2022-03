Prinzessin Aiko – Kaisertochter, aber keine Chance auf den Thron

Für die Kaisertochter liegen diese Probleme aber in der Vergangenheit und sie blickt zuversichtlich in die Zukunft. «Seit meiner Kindheit war ich ein bisschen schüchtern, also werde ich mich von nun an bemühen, das zu überwinden», lautet das Statement von Aiko. Und wie in ihrer Kindheit wird sie wohl auch dabei auf die Unterstützung ihrer Eltern zählen können.