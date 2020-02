Sie sind wieder auf der Piste! Die Familie um Königin Máxima, 48, und König Willem-Alexander, 52, der Niederlande hat sich zum alljährlichen Ski-Stelldichein in Lech (Österreich) eingefunden – um ganz kuschelig für die Fotografen zu posieren. Das gab viel Lob: «Es ist eine Freude, Königin Maxima und ihre Familie zusammen zu beobachten», so Adelsexpertin Anika Helm zu schweizer-illustrierte.ch. «Es wird gescherzt, gelacht und umarmt.» Besonders süss seien die Momente zwischen König Willem-Alexander und seiner Frau. «Sie scheuen sich nicht, Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit zu zeigen.»