Prinzessin Amalia feiert ihren 18. Geburtstag – zum zweiten Mal

Am Wochenende wird der Geburtstag von Amalia dann also im grossen Rahmen nachgeholt – diesmal ganz ohne Einschränkungen von Massnahmen. Ob auch Prinzessin Elisabeth von Belgien (20) oder Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (18) eingeladen sind? Immerhin sind die drei jungen Damen gut miteinander befreundet und haben regelmässig Kontakt via Whatsapp. «Da wir in der gleichen Position sind, verstehen wir uns», sagt Prinzessin Amalia. Auf die Gästeliste darf man also gespannt sein.