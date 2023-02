Prinzessin Amalias Karibikreise wird von Hasskommentaren überschattet

Was wäre, wenn…

Bei all den Kommentaren um Amalias Aussehen und ihre Outfits drängt sich aber auch noch eine andere Diskussion auf: Was wäre, wenn es sich um einen männlichen Thronfolger handeln würde? Man könnte vermuten, dass man sich dann weniger darum kümmern würde, was er trägt oder wie seine Figur aussieht. Bei weiblichen Personen des öffentlichen Lebens geht es aber leider immer noch zu oft um ihr Äusseres, statt um Taten.